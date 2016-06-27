زيدان: باييه لديه كل مميزات لاعب الوسط المهاجم

أثني زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد ونجم فرنسا السابق على ديميتري باييه لاعب منتخب الديوك، مشيرا إلى تمتعه بالخصال اللازمة في لاعب الوسط الهداف.

وقال زيدان لصحيفة ميرور الإنجليزية:"باييه لم يستسلم من أجل دخول المنتخب الفرنسي رغم أنه يبلغ 29 عاما، لقد أثبت أنه واحد من أفضل المواهب، ليس فقط في فرنسا بل في أوروبا كلها".

وأضاف "قدم موسما رائعا مع وست هام يونايتد، والآن يثبت أنه على قدر المسؤولية في اليورو. بإمكانه تحسين أي فريق في أوروبا، هذه قيمة موهبته".

وتابع "من وجهة نظري كمدرب باييه لديه كل شيء تريده في لاعب الوسط المهاجم".

وأتم "يستطيع التسجيل، صناعة الأهداف، قدرته هائلة في الركلات الحرة. أي ناد يتمناه، فهو يتحسن دائما".

وسجل باييه هدفين في يورو 2016 حتى اللحظة ساهما في تصدر فرنسا لدور المجموعات قبل أن تطيح بأيرلندا في ثمن النهائي.

ويعتبر باييه أحد أفضل اللاعبين في المسابقة التي تسعى فرنسا لاقتناصها مستغلة عاملي الأرض والجمهور.