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سقوط عامل بحوزته 10 كيلو بانجو بقصد الاتجار فى أسيوط

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سقوط عامل بحوزته 10 كيلو بانجو بقصد الاتجار فى أسيوط سقوط عامل بحوزته 10 كيلو بانجو بقصد الاتجار فى أسيوط
تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط من ضبط عامل بحوزته 10 كيلو من نبات البانجو المخدر بقصد الاتجار، خلال حملة أمنية شنتها القوات لضبط الخارجين على القانون من محرزى المواد المخدرة والمتاجرين بها.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطاراً من إدارة المخدرات، يفيد بضبط "أحمد. أ. ع. أ" 25 سنة عامل مقيم البرشا ملوى ـ المنيا، وبحوزته 4 لفافات من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 10 كيلو جرامات وهاتف محمول بقصد الاتجار.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.


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