البحث عن سيدة ألقت بنفسها فى النيل من أعلى كوبرى الساحل بالجيزة

تكثف قوات الإنقاذ النهرى بالجيزة من جهودها للبحث عن سيدة ألقت بنفسها فى مياه النيل من أعلى كوبرى الساحل، ويقوم رجال الإنقاذ بعمليات البحث أسفل الكوبرى بواسطة لانشات لتسهيل عمليات البحث.

تلقت غرفة الحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من غرفة النجدة، يفيد بسقوط أحد الأشخاص بمياه النيل أسفل كوبرى الساحل، وعلى الفور انتقل رجال الدفاع المدنى إلى المكان وبصحبتهم سيارات إطفاء وإنقاذ برى للقيام بعمليات البحث.

شهود عيان بواقعة غرق شاب وفتاة فى النيل بالساحل: "حاولنا إنقاذهما معرفناش"