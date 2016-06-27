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إصابة سائقين فى مشاجرة شرق الإسكندرية

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إصابة سائقين فى مشاجرة شرق الإسكندرية إصابة سائقين فى مشاجرة شرق الإسكندرية
ألقت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، القبض على أفراد مشاجرة، وقعت بعزبة البحر شرق الإسكندرية، وأسفرت عن إصابة سائقين.

تلقى المقدم أحمد مليس رئيس مباحث قسم شرطة أول المنتزه، بلاغا بوجود مشاجرة ومصابين بعزبة البحر منطقة العوايد بين كل من "رأفت.ف" 44 سنة سائق مصاب بكدمات بالرأس والصدر والظهر، وشقيقه "عاطف. ف" 41 سنة صاحب محل، ونجل الثانى "بانوب. ع" 15 سنة عامل بالمحل، وبين "علاء. م" 33 سنة سائق مصاب بكسر بالذراع الأيمن وجرح بالكتف الأيمن، وشقيقه "سعيد.م" 47 سنة عامل، و"مصطفى.ع" 18 سنة طالب، و"أحمد. س" 20 سنة طالب، الطرفان مقيمان بالعزبة محل البلاغ، بسبب وجود خلافات بينهم لقيام الطرف الأول بتحرير محاضر ضد أفراد الطرف الثانى واتهامهم بسرقة سيارة الأول.

وقام الطرفان بالتعدى على بعضهما بالضرب مما أدى لحدوث الإصابات المنوه عنها، وتم ضبط طرفى المشاجرة، وتعينت الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة، وتم التنسيق مع الأمن الوطنى، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة أول المنتزه، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.


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