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توقف حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى بسبب كسر فى ماسورة مياه

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توقف حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى بسبب كسر فى ماسورة مياه توقف حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى بسبب كسر فى ماسورة مياه

صورة ارشيفية

مراسل«ONA»:
> إنتقلت 4 سيارات شفط مياه، تابعين لهيئة الصرف الصحى، لسحب المياه التى إرتفع منسوبها ، بسبب كسر ماسورة أعلى الطريق الدائرى، والتى تسببت فى توقف حركة السيارات فى الحارات البطيئة والسريعة أعلى الطريق الدائري.

ويقوم رجال المرور بسحب الكثافات المرورية التى ظهرت للمتجه من مناطق التجمع الخامس والأول وفى طريقه إلى طريق السويس الصحراوى.

كانت غرفة عمليات المرور، قد تلقت بلاغًا من غرفة النجدة بتوقف حركة المرور أعلى الطريق الدائرى بسبب كسر ماسورة مياه، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى المكان لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، كما تم إبلاغ عمال المحافظة لغلق مصدر المياه بعد ارتفاع منسوبها أعلى الطريق .

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