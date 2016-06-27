«أردوغان» يبلغ محمود عباس بدخول مساعدات لقطاع غزة

ذكرت مصادر رئاسية إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، قد أبلغ نظيره الفلسطينى محمود عباس، بالتوصل مع الجانب الإسرائيلى إلى اتفاق حول تحسين الوضع الإنسانى فى غزة.

حيث أن تركيا وإسرائيل، دخلوا فى مرحلة تطبيع سياسى جديدة يجدى بإنهاء الخلافات الواقعة منذ عام 2010، أمس فى روما، وذلك بعد مقتل 10 نشطاء أتراك على متن سفينة بحرية من قبل الجانب الإسرائيلى، وذلك بحسب ما نشرته سكاى نيوز عربية.

من ناحية آخرى ذكر مسؤول إسرائيلى، لم يذكر اسمه إن “إسرائيل لم توافق على مطلب تركيا برفع الحصار عن غزة ووافقت فقط على إدخال تركيا مساعدات إنسانية لسكان القطاع”.