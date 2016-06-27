صور.المسرح المكشوف “كامل العدد” فى حفل مدحت صالح

لمدة تزيد عن الساعتين قدم المطرب الكبير مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو “عمرو سليم “و فرقته ،مجموعه من أغانيه لجمهور الحفل الذي احياه مساء أمس الأحد علي المسرح المكشوف بالأوبرا، وحضره ما يقرب من الف مشاهد.

مدحت غنى بالحفل ،تلات سلامات ، يا مالك القلب ، كوكب تاني ، جميل واسمر ، زي ما هي حبها ، قلب واحد ، زي ما هيه حبها ، بلياتشو ، الحلوة داير شباكها ، يا وحشني رد عليا ،كما كشف للجمهور عن إستعداده لتقديم مجموعة حفلات ضمن مهرجانات الاوبرا الصيفيه، المقرر أن تقام خلال شهري يوليو واغسطس بالقاهرة والاسكندريه ودمنهور