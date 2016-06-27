بالفيديو..طلاب الثانوية المتظاهرون أمام التعليم يطالبون بإلغاء إعادة امتحان الديناميكا

طالب طلاب الثانوية العامة المتظاهرون أمام وزارة التعليم بعدم إعادة امتحان الديناميكا وإقالة الوزير الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قائلين، "إحنا ذنبا أيه الوزارة مش عارفة تحمى امتحاناتها".

وردد الطلاب هتافات منها، "مش هنمشى هو يمشى.. وواحد اتنين حق الطلبة فين.. وكفاية تسريب لامتحان حلم الطلبة ضاع".

وانضمت منذ قليل مسيرة تضم عشرات الطلاب إلى زملائهم المتظاهرين أمام الوزارة، بالإضافة إلى عدد من أولياء الأمور، للتنديد بقرار وزارة التعليم بإلغاء امتحان الديناميكا وتأجيل امتحان عدد من المواد، وجلس الطلاب بشارع الفلكى نظراً لارتفاع درجات الحرارة، لعدم تعرض أحد لوعكة صحية.

وكانت قوات الأمن المكلفة بتأمين وزارة التربية والتعليم قد نظمت كردونا أمنيا أمام طلاب الثانوية العامة بشارع الفلكى، لعدم تعطل حركة السير، كما أغلقت القوات الباب الرئيسى للوزارة بأفراد أمن مركزى.

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