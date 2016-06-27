الإفراج عن 67 غارما اليوم بعد سداد أحمد أبو هشيمة ديونهم

يستعد نحو 67 من الغارمين والغارمات، اليوم الاثنين، للخروج من محبسهم، بعد سداد ديونهم بواسطة رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة.

وقاد أبو هشيمة مبادرة فردية لسداد ديون الغارمين من أمواله الشخصية، حتى يقضوا ما تبقى من أيام رمضان مع أسرهم ويفرحون بالعيد مع ذويهم.

وتدخل الفرحة على منازل 67 أسرة مصرية باستقبالهم ذويهم العائدين من خلف أسوار السجون، بعد مبادرة هى الأكبر من نوعها فى تاريخ السجون للإفراج عن هذا العدد الكبير، بعد تحمل رجل الأعمال المصرى أبو هشيمة بمفرده تسوية مديونيات الغارمين.

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