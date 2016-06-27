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وزير التموين: إنطلاق قوافل سيارات أوراك الدواجن المحلية بـ 9 جنيه ونصف للكيلو

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وزير التموين: إنطلاق قوافل سيارات أوراك الدواجن المحلية بـ 9 جنيه ونصف للكيلو وزير التموين: إنطلاق قوافل سيارات أوراك الدواجن المحلية بـ 9 جنيه ونصف للكيلو
أعلنت وزارة والتجارة الداخلية عن انطلاق قوافل السيارات المحملة بأوراك الدواجن المحلية بسعر 9 جنيهات ونصف للكيلو من فروع المجمعات الاستهلاكية غدا الثلاثاء .
>وقال بيان صادر عن الوزارة ، إن السيارات سوف تتواجد فى منطقتى عزبة المسلمين بميدان الجامع بمصر الجديدة ، ومقر وزارة التموين بشارع القصر العيني بمحافظة القاهرة ، وفى شارع السودان أمام مديرية التموين بمحافظة الجيزة ، وفى نجع العرب بمنطقة الورديان بمحافظة الاسكندرية ، وفى قرية سندوة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية وفى قرية منتوت مركز أبو قرقاص إمام مسجد الغربى الدكرورى بمحافظة المنيا وفى مناطق أخرى بالمحافظات .

أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن قوافل السيارات المحملة بأوراك الدواجن المحلية سوف تتواجد غداً ( الثلاثاء) فى السيدة زينب بمحافظة القاهرة ، وفى منطقتى بولاق الدكرور ومدينة العمال بحى امبابة بمحافظة الجيزة وفى منطقة الدخيلة الجبل بمحافظة الاسكندرية وفى حى البرجاس أمام جامع البرجاس بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية ، وفى شارع مصنع المكرونة بمدينة قنا، وستتمركز السيارات في منطقة مساكن الزلزال بالقطامية بمحافظة القاهرة ومنطقة الحوتية بحي العجوزة بمحافظة الجيزة ومنطقة السفن والكابلات بحى العامرية بمحافظة الاسكندرية وفي قرية كفر شحاته مركز كفر سعد بمحافظة دمياط وفي قرية الحلواصى البلد مركز أشمون بمحافظة المنوفية وفي قرية العمرة مركز سوهاج .

وأضاف وزير التموين ، أنه استعداداً لحلول عيد الفطر يتم حالياً ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى كافة فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركتى الجملة والسيارات المتنقلة لتوفير كافة إحتياجات المواطنين وخاصة من الدقيق الفاخر والسكر والأرز والزيوت والمكرونة واللحوم الطازجة والمستوردة والدواجن المجمدة والبيض والاسماك والرنجة بجميع أنواعها وكافة السلع السلع الغذائية.


>ضبط 200 كيلو سكر تموينى قبل بيعه بالسوق السوداء فى أسيوط
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مصر 365

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