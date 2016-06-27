توقف حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى بسبب كسر فى ماسورة مياه

انتقلت 4 سيارات شفط مياه تابعين لهيئة الصرف الصحى، لسحب المياه التى ارتفع منسوبها بسبب كسر ماسورة أعلى الطريق الدائرى، والتى تسببت فى توقف حركة السيارات فى الحارات البطيئة والسريعة أعلى الطريق، ويقوم رجال المرور بسحب الكثافات المرورية التى ظهرت للمتجه من مناطق التجمع الخامس والأول وفى طريقه إلى طريق السويس الصحراوى.

كانت غرفة عمليات المرور، تلقت بلاغًا من غرفة النجدة بتوقف حركة المرور أعلى الطريق الدائرى بسبب كسر ماسورة مياه، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى المكان لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، كما تم إبلاغ عمال المحافظة لغلق مصدر المياه بعد ارتفاع منسوبها أعلى الطريق.

توقف حركة المرور بسبب كسر ماسورة مياه أعلى الطريق الدائرى