بالصور.. مفجرون انتحاريون يقتلون ستة ويصيبون 13 فى قرية لبنانية

قالت قناة المنار التابعة لحزب الله اللبنانى أن عددا من المفجرين الانتحاريين قتلوا ستة أشخاص وأصابوا 13 آخرين فى هجوم فى قرية بشرق لبنان اليوم الاثنين.

واستهدف الهجوم قرية القاع الواقعة على بعد بضعة كيلومترات من الحدود مع سوريا.

وكانت المنار قد قالت فى وقت سابق أن الهجوم نفذه انتحاريان ولكنها أوضحت فيما بعد إنه كان هناك أكثر من اثنين.



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