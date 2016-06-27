أخبار فرنسا..هولاند يستقبل ولى ولى العهد السعودى بقصر الإليزيه

استقبل الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند صباح الاثنين، بقصر الإليزيه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى الذى يقوم حاليا بزيارة إلى فرنسا.

ومن المنتظر أن يبحث الجانبان تعزير العلاقات الوثيقة بين البلدين القائمة على الاحترام المتبادل وتعزيز المصالح المشتركة، وذلك بالإضافة إلى الملفات الإقليمية فى ظل تطابق المواقف والرؤى السياسية بين البلدين فى أغلب القضايا الدولية، وخاصة ما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط.

ويلتقى الأمير محمد بن سلمان فى وقت لاحق اليوم برئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس لبحث التعاون الثنائى فى إطار رؤية المملكة 2030 التى تهدف إلى تنويع وتحديث الاقتصاد فى البلاد، من خلال الاستفادة من الثروة المعدنية وتنمية التجارة الإلكترونية والسياحة واستقطاب الاستثمارات الخارجية.

>كما سيلتقى ولى ولى العهد السعودى بوزير الدفاع الفرنسى جون ايف لودريان وبعدد من القيادات فى القطاعين العام والخاص.

وتشهد هذه الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم البينيّة، فضلا عن عقد النسخة الثالثة من منتدى فرص الأعمال الفرنسى السعودى، بمشاركة نخبة من رجال الأعمال لمناقشة فرص الاستثمار بين البلدين فى مجالات الدفاع والطاقة والصحة والزراعة والسياحة، ويعقد أيضا مجلس الأعمال الفرنسى السعودى بالتزامن مع المنتدى.

وكان ولى ولى العهد السعودى قد وصل أمس الأحد إلى باريس على رأس وفد كبير فى مستهل زيارة رسمية لعدة أيام استجابة لدعوة من الحكومة الفرنسية.

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