أخبار عاجلة

حفيد حسن البنا: «متشدد» طردته فرنسا وترفضه نسويات أوروبا لمعاداته للمثلية -
قصة «مدينة المعجزات» بالإسكندرية: أرض الرخام وتحقيق الأحلام ومدفن القديس مينا -
وزير الزراعة الألماني يصل القاهرة لبحث التعاون مع مصر -
إسماعيل يجتمع بـ3 وزراء لبحث موقف وحدة شهادة النيل الدولية -
بالمخالفة للدستور.. لماذا يخفي البرلمان مضابط 12 جلسة عن أعضائه؟ -
انطلاق النسخة الرابعة من ملتقى صناعة الإبداع -
«المستقلة للنقل العام»: حملة نقابية للمطالبة بإقالة «المراغي» -
فيديو| شاهين: السلفيون «دواعش».. وسيظهرون للعلن وقت غياب القانون -
فيديو| داعية: الأزهر مقصر.. والإرهاب يكفرنا ويستبيح الدماء -
بسبب «تفجيرات الكنائس».. «التعبئة والإحصاء» يؤجل حصر السكان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار فرنسا..هولاند يستقبل ولى ولى العهد السعودى بقصر الإليزيه

Google+ Print
أخبار فرنسا..هولاند يستقبل ولى ولى العهد السعودى بقصر الإليزيه أخبار فرنسا..هولاند يستقبل ولى ولى العهد السعودى بقصر الإليزيه
استقبل الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند صباح الاثنين، بقصر الإليزيه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى الذى يقوم حاليا بزيارة إلى فرنسا.

ومن المنتظر أن يبحث الجانبان تعزير العلاقات الوثيقة بين البلدين القائمة على الاحترام المتبادل وتعزيز المصالح المشتركة، وذلك بالإضافة إلى الملفات الإقليمية فى ظل تطابق المواقف والرؤى السياسية بين البلدين فى أغلب القضايا الدولية، وخاصة ما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط.

ويلتقى الأمير محمد بن سلمان فى وقت لاحق اليوم برئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس لبحث التعاون الثنائى فى إطار رؤية المملكة 2030 التى تهدف إلى تنويع وتحديث الاقتصاد فى البلاد، من خلال الاستفادة من الثروة المعدنية وتنمية التجارة الإلكترونية والسياحة واستقطاب الاستثمارات الخارجية.
>كما سيلتقى ولى ولى العهد السعودى بوزير الدفاع الفرنسى جون ايف لودريان وبعدد من القيادات فى القطاعين العام والخاص.

وتشهد هذه الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم البينيّة، فضلا عن عقد النسخة الثالثة من منتدى فرص الأعمال الفرنسى السعودى، بمشاركة نخبة من رجال الأعمال لمناقشة فرص الاستثمار بين البلدين فى مجالات الدفاع والطاقة والصحة والزراعة والسياحة، ويعقد أيضا مجلس الأعمال الفرنسى السعودى بالتزامن مع المنتدى.

وكان ولى ولى العهد السعودى قد وصل أمس الأحد إلى باريس على رأس وفد كبير فى مستهل زيارة رسمية لعدة أيام استجابة لدعوة من الفرنسية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات

الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات

الأخبار - الحكومة 100 ألف جنيه تعويضا لشهداء حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية

الأخبار - الحكومة 100 ألف جنيه تعويضا لشهداء حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية