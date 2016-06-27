أخبار اليمن..استمرار المعارك فى نهم شرقى صنعاء ومقتل 32 من الحوثيين

شهدت مديرية نهم شرقى العاصمة اليمنية صنعاء معارك عنيفة بين قوات الجيش والمقاومة المؤيدة له وبين ميليشيات الحوثيين وصالح.

وقال عبد الله الشندقى المتحدث باسم المقاومة فى صنعاء أن المليشيات حاولت الهجوم على موقع تابع للجيش والمقاومة فى منطقة ملح بمديرية نهم ولكن القوات تصدت لهم مما أدى إلى مقتل 12 من عناصرهم وإصابة العشرات فيما قتل 3 من عناصر المقاومة مساء أمس.

واكد الشندقى فى صفحته على الفيسبوك أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت خلال هذه المعارك من السيطرة على مناطق جديدة فى نهم هى رأس صله وعيده والمنارة وجبل المنصاع المطل على مركز مديرية نهم وجبلى بنى فرج والمجاوحة المطلان على مركز مديرية نهم.

وأشار إلى أن 20 من عناصر المليشيات قتلوا حينما حاولت عناصرهم الهجوم على موقع جبل رشح التابع للجيش فى جبل يام بمديرية نهم أمس الأول.

وتشهد مديرية نهم التى تعد البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء معارك يومية بين الطرفين بعد أن سيطرت القوات الشرعية على معظم أراضى المديرية قبل شهور وتحاول المليشيات استعادة هذه الأراضى ولكنها فشلت فى كل المحاولات.

ومن ناحية أخرى ذكر مركز الجوف الإعلامى التابع لمقاومة محافظة الجوف المجاورة لصنعاء أن طائرات دول التحالف العربى قصفت معسكر حام الأعلى شمال مديرية المتون بالمحافظة ودمرت طقما عسكريا لهم.

وأكدت مصادر المقاومة أن قوات الجيش والمقاومة أصبحت على مقربة من معسكر حام الأعلى الاستراتيجى الذى يعد أهم معسكرات الحوثيين فى الجوف وذلك بعد سيطرتها خلال الأيام الماضية على مواقع وتباب قريبة منه أهمها صفر الحنية.

وكانت وسائل الإعلام التابعة للحوثيين قد ذكرت أنه تم إطلاق صاروخ باليستى على موقع اللواء 115 بمدينة الحزم بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

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