أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بالكويت يستغثون بالمسؤلين بسبب ارتفاع التنسيق

قال معتز صلاح الدين رئيس حركة صوت مصر فى الخارج، بأن الحركة فى دولة الكويت، تلقت مئات الشكاوى من أولياء أمور الطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية العامه بالكويت، على مدى الأيام الماضية بشأن مشكلة التحاق أبنائهم بكليات القمة.

وأضاف صلاح الدين، أن المئات قاموا بصياغة شكوى جماعية، بشأن مشكلتهم وجاء جزء من نص الشكوى كالتالى” لقد طفح الكيل بسبب تجاهل المسؤلين، وخاصة وزارة التعليم العالي بمصر، لمطالب أولياء أمور المصريين بالخارج، بالتنسيق الخاص بأبنائهم، فلا يعقل حصول الطالب على مجموع 98%او 99 %، دون أن يلتحق بإحدى كليات القمة، والسبب في ذلك قلة النسبة المخصصة لهم بالجامعات”.

واشتكى أولياء الأمور لتضررهم وضياع حقوق أبنائهم، وتفضيل الوافدين عليهم من الدول الآخرى بالالتحاق بالجامعات ومعاملة المصريين كمغتربين بوطنهم، كما أدان أولياء الامور، البيان الصحفي الخاص باجتماع المجلس الاعلى للجامعات، الآخير الذى لم يتطرق قط إلى قضيتهم لا من قريب ولا من بعيد.