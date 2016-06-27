بالفيديو …تظاهر المئات من طلاب الثانوية العامة أمام «التعليم» اعترضا علي تأجيل الأمتحانات

بدأت منذ قليل، مظاهرة طلاب الثانوية العامة، أمام وزارة التعليم، وذلك احتجاجًا على قرار إلغاء امتحان الديناميكا، وتأجيل امتحانات التاريخ والجبر والجيولوجيا، بعد تسريب امتحان الديناميكا، أمس الأحد.

ويردد الطلاب المتظاهرونن هتافات ضد وزارة التعليم منها: “الوزير عايز ايه عايز الطاله تبوس رجليه”، مؤكدين أن فشل وزارة التربية والتعليم فى مواجهة تسريب الامتحانات لن يتحمله الطالب، مطالبين بمحاسبة المسؤولين، وإقالة الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم لفشله فى إدارة منظومة الامتحانات، وإلغاء نظام تنسيق القبول بالجامعات وتطبيق نظام القدرات بدء من العام الدراسي الحالي.