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مصرع ربة منزل سقطت من الدور الثالث أثناء تركيب «ستارة» بمنزلها بسوهاج

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مصرع ربة منزل سقطت من الدور الثالث أثناء تركيب «ستارة» بمنزلها بسوهاج مصرع ربة منزل سقطت من الدور الثالث أثناء تركيب «ستارة» بمنزلها بسوهاج

صورة ارشيفية

مراسل«ONA»:
> لقيت سيدة في العقد السادس من عمرها مصرعها عقب سقوطها من شرفة منزلها وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام .

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغاً من عمليات إدارة شرطة النجدة بسقوط سيدة من أعلى منزل بشارع مصطفى الخولي بدائرة القسم .

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء قيام المدعوة حسنية ياسين محمد عبد الرحيم سن 58 ربة منزل وتقيم بذات الناحية بتركيب ستارة بشرفة شقتها بالطابق الثالث اختل توازنها وسقطت أرضاً مما نتج عنه وفاتها .

وبسؤال زوج المتوفاة المدعو رجب مصطفي محمود درويش سن 63 بالمعاش ويقيم بذات الناحية أيد ما جاء بالفحص ونفي الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك ،وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8 أحوال القسم اليوم وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

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