ضبط عاطل بحوزته 4 آلاف صاروخ بقصد الاتجار بالمنيا‎

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، يفيد بورود معلومات لقسم مباحث المنيا، أكدتها التحريات، عن قيام المدعو (محمد .س) 28 سنه، عاطل من المنيا، بالاتجار بالألعاب النارية، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنيين الإجراءات، تم ضبط المتهم بمسكنه وبحوزته 4 كرتونه كبيرة الحجم، بداخلها كمية من الألعاب النارية تقدر بـ 4 آلاف صاروخ بمختلف الأنواع والاحجام، وبمواجهة المتهم بما جاء بالتحريات، اقر بحيازته للألعاب النارية بقصد الاتجار.