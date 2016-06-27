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صور.. وزير النقل يتفقد ورش أبوزعبل للسكك الحديدية

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قام الدكتور جلال سعيد وزير النقل يرافقه اللواء مدحت شوشه رئيس هيئة السكك الحديدية، بجولة تفقدية لورشة أبوزعبل لمتابعة أعمال تحديث وتطوير الورش، ورفع كفاءتها لتنفيذ برامج عمرة وتطوير عربات الركاب.

وتفقد الوزير الورش المختلفة لمتابعة سير العمل وأعمال التطوير بالورشة (انشاء صالة عمرة عربات مطورة للركاب جديدة وتطوير صالة الانتاج والمخارط وتطوير محطة الهواء وتطوير ورشة الحدادين ورصف الممرات بين الورش ) واستمع إلى مقترحات العاملين، ووجه الوزير عمال الورش ببذل المزيد من الجهد في تطوير وتصنيع قطع غيار القطارات مؤكدا أن تحسين مستوى الخدمة في مقدمة أولوياته.

يذكر أن الورشة يتم بها تطوير عربات الركاب والبضاعة حيث يتم تحسين 18 عربة مطورة للركاب شهريًا وإجراء عمرة 50 عربة بضائع بالإضافة لأعمال الماكينات لخدمة الجرارات والعربات على مستوى الهيئة.

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