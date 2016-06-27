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أطعمة تحمى النساء من التهاب المفاصل وأمراض القلب.. عين الجمل والبروكلى

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أطعمة تحمى النساء من التهاب المفاصل وأمراض القلب.. عين الجمل والبروكلى أطعمة تحمى النساء من التهاب المفاصل وأمراض القلب.. عين الجمل والبروكلى
التهاب المفاصل والأزمات القلبية من الأمراض المزمنة التى تعيش مع الفرد مدى حياته، والحماية منها منذ البداية هى أفضل الطرق التى تجعل الإنسان بمعزل عن مضاعفاتها.

ولأن النساء أكثر عرضة لهذه الأمراض قدم خبراء التغذية على الموقع البريطانى "ديلى ميل" أهم أنواع الطعام التى تحميهن من الإصابة بها، حيث كشفت دراسة قام بها مجموعة من الباحثين من جامعة بوسطن بعد تحليل الوجبات الغذائية لـ55 ألف امرأة على مدار 30 عامًا عن أن النساء اللواتى اتبعن نظاما غذائيا صحيا كن أقل عرضه للإصابة بهذين المرضين".

وأضافت الدراسة: "الوجبات التى تحتوى على البرتقال والتفاح والكمثرى والخس وعين الجمل كانت أفضل الوجبات التى تحمى النساء من خطر التهاب المفاصل وأمراض القلب فى الكبر، نظرًا لاحتوائها على أحماض دهنية نافعة تعالج الأمراض المزمنة".

وقد أكد الباحثون أن فوائد عين الجمل تتمثل فى أنها تحتوى على كمية كبيرة من حمض ألفا لينوليك، وأميجا 3 والأحماض الدهنية ذات الأصول النباتية، ويدخلها البعض فى علاج الأمراض المرتبطة بالمزمنة مثل التهاب المفاصل "الروماتويد".

ولم يشد العلماء بعين الجمل فقط ولكن البروكلى أيضًا والقرنبيط، حيث أشار العلماء إلى أهمية تناول البروكلى 3 مرات فى الأسبوع يمكن أن تساعد على خفض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكر والسرطان، أما القرنبيط فيحتوى على بعض المركبات الفينولية التى تخفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكر من النوع الثانى وعدة أنواع من السرطان".


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