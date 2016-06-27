السكر قاتل.. آخرك "ملعقتين" يوميًا مع المشروبات والعصائر

يهتم العالم اليوم بمشكلة السمنة ويقدم الباحثون العديد من الدراسات لتقليل الدهون والتعرف على أسباب تكوينها فى جسم الإنسان، ولم تعد الوجبات الغنية بالدهون وحدها السبب وراء السمنة التى ينادى العالم بالحد منها، ولكن السكر من بين الوجبات التى تسبب السمنة المفرطة.

وقال الدكتور أسامة فكرى، رئيس قسم التغذية الإكلينيكية بمستشفى دار الشفاء وأخصائى الجهاز الهضمى والكبد: "السكر من الكربوهيدرات التى يحتاجها الجسم، ويختلف مقدار الكربوهيدرات الذى يحتاجه الفرد عن الآخر وفقًا للوزن، والعمر، والمجهود الذى يبذله يوميًا".

وأضاف: "تناول السكر المعبأ فى الأكياس هو الضرر الأكبر الذى يواجه الفرد ويسبب له العديد من الأمراض منها دهون على الكبد، ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية، والدهون الضارة، وأمراض البنكرياس، والسرطان، حيث ثبت أن هناك علاقة بين تناول السكر والإصابة بالأورام السرطانية كالقولون وسرطان الثدى نظرًا للسمنة المفرطة التى يسببها السكر للفرد".

وأشار الدكتور "أسامة" إلى أن المقدار الذى يفضل تناوله الفرد من السكر هو ملعقتان على الأكثر يوميًا مع الأخذ فى الاعتبار حساب السكر الخفى المتوفر فى علب العصائر والمشروبات الغازية حيث يحتوى كوب المياه الغازية على 10 ملاعق سكر أما "كانز" المياه الغازية فيحتوى على 20 معلقة سكر، وفى أوروبا يتم فرض ضريبة على المعلبات التى تحتوى على السكر بمقدار الضعف حتى يرتفع سعرها وتكون غير متوفرة كثيرة فى يد المستخدم.

وعن السكر الدايت قال الدكتور "أسامة": "وفقًا للتوصيات النهائية لمنظمة الصحة العالمية ومراكز الأبحاث الغذائية السكر الدايت ليس بديلا آمن للسكر حيث يقوم بعمل اضطرابات فى بكتيريا الأمعاء الضارة ما يؤدى إلى أنواع السرطانات المختلفة".

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