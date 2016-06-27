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من مطبخك عالج نفسك.. الليمون بالريحان والفجل يساعدك فى التخلص من البهاق

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من مطبخك عالج نفسك.. الليمون بالريحان والفجل يساعدك فى التخلص من البهاق من مطبخك عالج نفسك.. الليمون بالريحان والفجل يساعدك فى التخلص من البهاق
يعانى البعض من فقد الجلد لصبغته بسبب تدمير الخلايا المكونة له وهو ما يؤدى إلى مرض البهاق، وهو ما يعطى صورة غير محببة، لكن التغلب على المرض لم يعد بالغ الصعوبة خاصة مع التقدم العلمى الذى يشهده العالم الطبى الآن.

ومع تقدم الأبحاث والدراسات عاد الكثير من خبراء التجميل إلى الطبيعة لاستعادة الجسم ما فقده من خلايا طبيعية دون استخدام الأدوية، ويقدم الموقع الأمريكى "vkool" مجموعة من المشروبات والأطعمة الطبيعية التى يمكن استخدامها فى علاج "البهاق" وهى:

لعلاج البهاق (1)

الليمون وأوراق الريحان


>يستخدمه البعض كعصير مثلج فى أيام الحر الشديدة ولكن يمكن أن يستخدم أيضًا كـ"كمادات" للبشرة لعلاج البهاق حيث يحتوى أوراق الريحان على مضادات للفيروسات والتى تعد من طرق استعادة الجلد لشكله الطبيعى، وخليط الليمون مع أوراق الريحان يحفز إنتاج "الميلانين" وهو ضرورى للبشرة، يتم القيام به عن طريق خلط مزيج من الليمون مع أوراق الريحان ونضع منه كمادات بالقطن على منطقة الإصابة يوميًا وبعد 6 أشهر سنحصل على أفضل النتائج.

لعلاج البهاق (2)

بذور الفجل والخل


>الفجل من عائلة الكرنب يحتوى على الكثير من الفيتامينات وهو ما يجعله من المكونات المفيدة لعلاج البهاق عن طريق تقطيعه ثم وضعه على أماكن الإصابة لمدة ساعتين أو حتى يجف.

لعلاج البهاق (3)

عين الجمل


>يحتوى عين الجمل على العديد من المميزات التى يستفيد منها الطب فى علاج الكثير من الأمراض، وعن طريق طحن عين الجمل وإضافة الماء إليه نصنع عجينه نضعها مكان الإصابة من 3 إلى 4 مرات يوميًا لمدة 20 دقيقة لعلاج البهاق.

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