كوبا أمريكا بالفيديو – إيجوايين ملك الإنفرادات المهدرة في النهائيات‎

أهدر مهاجم منتخب الأرجنتين جونزالو إيجوايين فرصة لا تضيع في مباراة نهائي بطولة كوبا أمريكا ضد تشيلي. حسنا هذا ليس أول نهائي يضيع فيه انفرادا من مهاجم ريال مدريد السابق.

ويلعب الأرجنتين أمام تشيلي في نهائي بطولة كوبا أمريكا المقامة في الولايات المتحدة بمناسبة مرور 100 عام على النسخة الأولى من البطولة.

واستغل إيجوايين خطأ جاري ميديل مدافع منتخب تشيلي في استلام الكرة واسخلصها منه وانطلق منفردا بمرمى الحارس كلاوديو برافو قبل أن يسدد الكرة خارج المرمى بطريقة غريبة.

وليست هذه المرة الأولى التي يهدر فيها إيجوايين فرصة مؤكدة مع منتخب بلاده في مباراة نهائية، حيث أهدر فرصة سهلة للغاية في نهائي كوبا أمريكا النسخة السابقة أمام تشيلي أيضا، عندما سدد الكرة في الشباك الخارجية وهو في مواجهة المرمى بعد تمريرة من زميله إيزيكيل لافيتزي.

وفي نفس المباراة التي امتدت للوقت الإضافي وضربات الترجيح أهدر إيجوايين ضربة ترجيح وفاز منتخب تشيلي بالبطولة.

وتعد الفرصة الضائعة الأشهر لمهاجم نابولي الإيطالي مع منتخب الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2014 أمام ألمانيا عندما انفرد بمرمى مانويل نوير وسدد بغرابة خارج المرمى قبل أن يخسر منتخب الأرجنتين هذه المباراة بهدف ماريو جوتزه.

وكان منتخب الأرجنتين تأهل لنهائي كوبا أمريكا بعدما فاز على الولايات المتحدة، بينما تأهل منتخب تشيلي للنهائي بعد الفوز على كولومبيا.