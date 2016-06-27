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بالفيديو - خبر حزين.. ميسي يعلن اعتزاله اللعب الدولي!

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بالفيديو - خبر حزين.. ميسي يعلن اعتزاله اللعب الدولي! بالفيديو - خبر حزين.. ميسي يعلن اعتزاله اللعب الدولي!

في رد فعل سريع للغاية من ليونيل ميسي نجم الأرجنتين بعد خسارة كوبا أمريكا المئوية، أعلن ساحر برشلونة وداعه لراقصي التانجو عقب الخسارة من تشيلي 4-2 بركلات الترجيح.

وتضمنت تصريحات ميسي اتخاذه قرار الاعتزال عن اللعب الدولي بعد خسارته أربع نهائيات متتالية.

وقال ميسي في تصريحات لوسائل الإعلام عقب مباراة تشيلي: "خسارة البطولة مرة أخرى وبنفس الطريقة بركلات الترجيح شعور سيء.. هذا ثالث نهائي نخسره على التوالي".

وأضاف "من الصعب تحليل الموقف، وعندما دخلت غرفة خلع الملابس شعرت أنني يجب أن أنهي مسيرتي معه الآن وهذا هو القرار الصحيح".

وأتم "الخسارة تشعرني بالتعاسة وإهدار ركلة ترجيح يضاعف أحزاني، واعتزالي سيكون لمصلحة الجميع.. فالوصول للنهائي وعدم التتويج ليس كافيا لي".

ولعب ميسي 112 مباراة دولية سجل فيها 55 هدفا متفوقا على جابرييل باتيستوتا أسطورة الأرجنتين.

وخسر ميسي النهائي الرابع بعد خسارته كوبا أمريكا 2007 وكأس العالم 2014 وكوبا أمريكا 2015 و2016.

وأهدر ميسي ركلة ترجيح في نهائي كوبا أمريكا المئوية مما ساهمت في فوز تشيلي باللقب.

شاهد تصريح ميسي

وبكى ميسي صاحب الخمسة أهداف في كوبا أمريكا عقب خسارة البطولة. (شاهد الفيديو)

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فيديو اليوم السابع

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