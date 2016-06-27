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في الجول يكشف – هل خسرت الأرجنتين كوبا أمريكا بخطأ إداري؟

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في الجول يكشف – هل خسرت الأرجنتين كوبا أمريكا بخطأ إداري؟ في الجول يكشف – هل خسرت الأرجنتين كوبا أمريكا بخطأ إداري؟

انتهت قبل قليل النسخة المئوية من كوبا أمريكا والتي أقيمت بمناسبة مرور 100 سنة على بداية البطولة بفوز تشيلي على الأرجنتين بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

بعد نهاية المباراة تم تداول صورة للاعب تشيلي يان بوسيجور تثبت أنه حصل على إنذار في مباراة كولومبيا في الدور نصف النهائي وأنه سيغيب عن اللقاء القادم في نهائي البطولة.

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واستشهد متداولو الصورة بإيقاف أرتورو فيدال زميل بوسيجور أمام منتخب كولومبيا في الدور نصف النهائي بعد حصوله على إنذار أمام المكسيك في دور الـ8.

ماذا يعني ذلك؟ يعني أن تشيلي أشركت لاعبا موقوفا في مباراتها النهائية أمام الأرجنتين وبناء عليه وطبقا للوائح تصبح نتيجة المباراة لاغية ويتوج التانجو بالبطولة وليس تشيلي.

بالعودة للوائح البطولة نجدها تنص على أنه "إذا حصل لاعب على إنذارين في أي مباراتين في دور المجموعات أو دور الـ8 يتم إيقافه لمباراة واحدة، وتسقط الإنذارات السابقة بداية من الدور ربع النهائي"

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فيدال وبوسيجور كانا قد حصلا على الإنذار الأول في لقاء الأرجنتين في افتتاح دور المجموعات، حصل فيدال على إنذار في دور الـ8 أمام المكسيك فتم إيقافه طبقا للائحة مباراة واحدة كانت أمام كولومبيا.

أما بوسيجور فقد حصل على إنذاره الثاني أمام كولومبيا في الدور قبل النهائي، ليصبح كأنه إنذاره الأول بعد أن سقط إنذاره أمام الأرجنتين طبقا للوائح البطولة، ويصير إشراكه في النهائي سليما 100% وما حدث هو مجرد خطأ من مخرج اللقاء الذي ظن أنه لن يشارك أمام الأرجنتين فأثار هذا الجدل.

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