كيندل جينر تختار فستان سهرة ناعماً لإطلالة نهارية

ظهرت العارضة الشابة كيندل جينر Kendall Jenner في عرض "جيفينشي Givenchy" للأزياء الرجالية مؤخراً، لكن إطلالتها بعد العرض هي ما لفتت انتباه المصورين فتسابقوا على التقاط صورها في شوارع باريس.

وارتدت العارضة الأنيقة فستاناً حريرياً للسهرات من "Bec & Bridge" بعد خروجها من عرض "جيفينشي" في باريس، وبفضل التنسيق المميز أصبحت إطلالاتها مناسبة للنهار، إذ نسقت كيندل فستانها الأنيق مع حذاء بوت مخملي بنفس اللون، وحقيبة صغيرة، ونظارة شمسية بتصميم دائري، ما أضفى على إطلالتها لمسة عصرية أنيقة.

شاهدي كيندل في فستان سهرة في إطلالة نهارية رائعة.