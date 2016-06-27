سيارات إطفاء تسيطر على حريق منزل بمنطقة الصف دون إصابات

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، حريق شب منزل بمنطقة الصف، وذلك بعد الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، دون وقوع أية إصابات، وتم محاصرة النيران من كافة الاتجاهات، تمت عملية الإخماد بدون معرفة أسباب الحريق.

تلقت غرفة الحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من غرفة النجدة بالعمرانية، يفيد بنشوب حريق بمنزل بمنطقة الصف.

وأمر اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية، بانتقال سيارات الإطفاء وعلى رأسها العميد هانى سعيد، مدير قطاع الإطفاء، والفريق المرافق له وبصحبتهم سيارات إطفاء، لمحاولة مكافحة النيران المشتعلة بالمكان.

وتمت محاصرة النيران من جميع الاتجاهات وإخمادها قبل انتقالها لباقى أجزاء العقار، وجارٍ انتداب المعمل الجنائى لتحديد سبب الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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