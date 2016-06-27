الأمير تشارلز يسلم ابنة الليدي ديانا الروحية الى عريسها

حضرت ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية Elizabeth حفل زفاف الكسندرا ناتشبول Alexandra Knatchbull ابنة نورتن ناتشبول Norton Knatchbull الذي يحمل لقب لورد برابورن، وحفيدة لورد مونتباتن ووريثة عائلة مونتباتن، على رجل الاعمال توماس هوبر Thomas Hooper.

وكشفت صحيفة Daily mail البريطانية، ان الأمير تشارلز Charles تولى مهمة تقديم العروس لعريسها في حفل الزفاف الذي اقيم في كنيسة Romsey Abbey في هامبشاير.

وحسب التقاليد المتعارف عليها، كان من المفترض ان يتولى نورتن ناتشبول مهمة تقديم العروس لعريسها بصفته والدها، إلا أنه لم يتمكن من ذلك بسبب مرضه، لذلك اوكل المهمة الخاصة والمميزة لصديقه المقرب الامير تشارلز، الذي تربطه به وباسرته علاقة وثيقة منذ الطفولة.

يشار الى ان الكسندرا هي الابنة الروحية لأميرة ويلز الراحلة ديانا، حيث خصصت لها الأخيرة في وصيتها حصة من الميراث.

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