صور.. قبل مغادرة القاهرة.. المدونون الإيطاليون : «مصر تسلب العقول»

غادر مطار القاهرة الدولي، وفد المدونيين الايطاليين متجها إلى روما وميلانو على الخطوط المصرية ، وذلك بعد أن قضوا 5 أيام ، زاروا خلالها جميع المناطق السياحية والأثرية فى القاهرة ، والشواطئ والرياضات المائية في شرم الشيخ ودهب ، وامتلأت جميع الحسابات الخاصة بهم والمدونات علي مواقع التواصل الاجتماعي بصور المناطق السياحية ، واصفينها انها “تسلب العقول” على حد قولهم .

وصرحت مصادر أمنية بالمطار أن فريق من مكتب تنشيط السياحة برئاسة نسرين عثمانلي مديرة المكتب، قام بإنهاء إجراءات سفر وفد المدونين الإيطاليين ، وذلك على الطائرة المصرية المتجهة إلى روما ، بعد قضاء ٥ ايام بالقاهرة وشرم الشيخ في إطار خطة تنشيط السياحة ، حيث تغيرت الصورة الذهنية المأخوذة عن البلاد وذلك من خلال ما قاموا بتدوينه علي حساباتهم الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي.