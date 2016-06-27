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صور.. قبل مغادرة القاهرة.. المدونون الإيطاليون : «مصر تسلب العقول»

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غادر مطار القاهرة الدولي، وفد المدونيين الايطاليين متجها إلى روما وميلانو على الخطوط المصرية ، وذلك بعد أن قضوا 5 أيام ، زاروا خلالها جميع المناطق السياحية والأثرية فى القاهرة ، والشواطئ والرياضات المائية في شرم الشيخ ودهب ، وامتلأت جميع الحسابات الخاصة بهم والمدونات علي مواقع التواصل الاجتماعي بصور المناطق السياحية ، واصفينها انها “تسلب العقول” على حد قولهم .

 

وصرحت مصادر أمنية بالمطار أن فريق من مكتب تنشيط السياحة برئاسة نسرين عثمانلي مديرة المكتب، قام بإنهاء إجراءات سفر وفد المدونين الإيطاليين ، وذلك على الطائرة المصرية المتجهة إلى  روما ، بعد قضاء ٥ ايام بالقاهرة وشرم الشيخ في إطار خطة تنشيط السياحة ، حيث تغيرت الصورة الذهنية المأخوذة عن البلاد وذلك من خلال ما قاموا بتدوينه علي حساباتهم الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي.

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