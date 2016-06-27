حبس المتهمين بتهريب الآثار ومحاولة بيعها فى السويس 4 أيام

قررت النيابة العامة بالسويس بإشراف المحامى العام لنيابات السويس حبس "حسن خ. " و"عبدالستارهـ." و " يوسف ع. " من مهربى الآثار 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء مجدى عبدالعال مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من العميد محمد والى مدير المباحث الجنائية بورود معلومات تفيد بقيام تشكيل عصابى قادم من محافظة البحيرة بحوزتة قطع آثرية يحاول بيعها بالسويس.

وبإعداد كمين أمنى بقيادة مدير مباحث السويس، تم القبض على المتهمين الثلاثة.

وبمواجهة المتهمين أعترفوا بحيازتهم للقطع الآثرية وأنهم وصلوا إلى السويس لعرضها على أشخاص لبيعها مقابل ثلاثة مليون جنية.

القبض على تشكيل عصابى يضم 12 متهما أثناء تنقيبهم عن الآثار بالسويس

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