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أخبار سوريا..يونيسيف: أنباء عن مقتل 25 طفلا فى سوريا

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أخبار سوريا..يونيسيف: أنباء عن مقتل 25 طفلا فى سوريا أخبار سوريا..يونيسيف: أنباء عن مقتل 25 طفلا فى سوريا
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن أنباء وردت عن مقتل 25 طفلا فى ضربات جوية بمناطق مكتظة فى بلدة بشرق سوريا.

وأضافت نقلا عن تقارير من شركائها المحليين فى سوريا أن عاملين بالقطاع الصحى أبلغوا عن انتشال جثث أطفال من تحت الأنقاض فى بلدة القورية بمحافظة دير الزور التى يخضع معظمها لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان أمس السبت أن ضربات جوية نفذتها طائرات سورية وروسية قتلت العشرات فى القورية.وتربط محافظة دير الزور معقل التنظيم المتشدد فى مدينة الرقة السورية بالأراضى التى يسيطر عليها بالعراق.

وقالت (يونيسيف) فى بيان "أفادت تقارير أن ثلاثة هجمات استهدفت مناطق مكتظة بما فى ذلك مسجد وقت الصلاة."وأضاف البيان "تأسف منظمة يونيسيف لهذه الهجمات وتدعو جميع أطراف الصراع لإبقاء الأطفال بعيدا عن أى أذى."
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