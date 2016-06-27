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50 سيدة من الغارمات يغادرن سجن طرة اليوم بعد سداد مديونياتهن

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50 سيدة من الغارمات يغادرن سجن طرة اليوم بعد سداد مديونياتهن 50 سيدة من الغارمات يغادرن سجن طرة اليوم بعد سداد مديونياتهن
يحتفل قطاع مصلحة قطاع السجون اليوم الإثنين، بالإفراج عن 50 سيدة من الغارمات من سجن طرة بعد سداد مديونياتهن فى شهر رمضان الكريم، بعد أن ساهمت موسسة الخير فى دفع الديون الواقعة عليهن، وذلك عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص المحكوم عليهن فى قضايا تتعلق بعجزهن عن سداد ديونهن.

يذكر أنه سبق الإفراج عن (المئات) من الغارمين والغارمات، فى ضوء توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية.


>- غدا .. عشرات الغارمات يغادرن سجن طرة بعد سداد مديونياتهن
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مصر 365

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