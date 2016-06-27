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مصدر بالتعليم: الانتهاء من تجميع درجات نتائج امتحانات الدبلومات غدا

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مصدر بالتعليم: الانتهاء من تجميع درجات نتائج امتحانات الدبلومات غدا مصدر بالتعليم: الانتهاء من تجميع درجات نتائج امتحانات الدبلومات غدا
بدأت كنترولات الدبلومات الفنية فى الإحصاء المركزى لنتائج الطلاب، أمس الأحد، وتستمر حتى اليوم الاثنين.

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، إن الكنترولات ستنتهى من أعمال النتيجة سواء تجميع الدرجات والإحصاء المركزى والطلاب الأوائل غدا الثلاثاء 28 من يونيو الجارى، قائلا: "النتيجة ستكون جاهزة غدا على أن يحدد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم موعد اعتمادها".

وأضاف المصدر، أنه سيتم ترتيب الأوائل على مستوى كافة الشعب والنوعيات ، لافتا إلى أن نسب النجاح والنتيجة الكلية للدبلومات الفنية قريبة من العام الماضى، لافتا إلى أن الكنترولات راعت كافة التعليمات فى تصحيح كراسات الإجابة والنماذج التى تم تحديدها من قبل المطبعة السرية.


>مصدر بالتعليم: نتيجة الدبلومات الفنية ستكون جاهزة للاعتماد الثلاثاء المقبل

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