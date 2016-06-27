غدا..اللجنة العليا تعلن النتائج النهائية للانتخابات التكميلية بدائرة الفيوم

تعقد اللجنة العليا للانتخابات برئاسة القاضى أيمن عباس رئيس محكمة الاستئناف، مؤتمرا صحفيا مساء غد الثلاثاء، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التكميلية لدائرة مركز الفيوم، والتى خلا مقعدها لوفاة النائب محمد مصطفى الخولى.

وقال مصدر باللجنة لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة ستوزع عقب الإعلان عن النتيجة أسطوانة مدمجة تتضمن تقريرا شاملا عن الانتخابات البرلمانية 2015.

وأعلنت منذ قليل اللجنة العامة للانتخابات فوز عبير محمد سمير حسن الشهيرة بـ"عبير الخولى" بمقعد مجلس النواب بالانتخابات التكميلية خلفًا لزوجها النائب الراحل محمد مصطفى الخولى، وحصلت على 38389 صوتًا، بينما حصل منافسها المهندس عمرو نبيل أبو السعود على 37660 صوتًا من إجمالى عدد الأصوات الصحيحة التى بلغت 76049 من إجمالى من لهم حق التصويت 260 ألف صوت بالدائرة الثانية.

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