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سفير بيلاروسيا بالقاهرة يبحث التعاون المشترك مع وزير الموارد المائية والرى

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سفير بيلاروسيا بالقاهرة يبحث التعاون المشترك مع وزير الموارد المائية والرى سفير بيلاروسيا بالقاهرة يبحث التعاون المشترك مع وزير الموارد المائية والرى
قال سفير بيلاروسيا بالقاهرة سيرجى راتشكوف، إنه بحث مع وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى، سبل تعزيز التعاون الثنائى فى مجال الموارد المائية، وهذا يتضمن مشاركة الشركات البيلاروسية فى تنفيذ المشروعات القومية، فى مجالى الرى والاستصلاح الزراعى فى ، فضلا عن عمل أبحاث مشتركة فى مجال الموارد المائية.

وأضاف راتشكوف - اليوم الاثنين - أن الطرفين اتفقا على فتح اتصال وتعاون مباشر بين وزارة الموارد المائية والرى ووزارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة فى مينسك، وهذا يتضمن تبادل الزيارات بين الوزراء .

وأشار إلى أن سفارة بيلاروسيا بالقاهرة ستعمل على ربط مركز أبحاث المياه الوطنية مع نظيره فى بيلاروسيا من أجل وضع خطة حول قضايا المياه، كما عبر الجانب البيلاروسى عن اهتمامه بالمشاركة فى حفر الآبار فى الأراضى الزراعية بمصر.


>وزير الرى ينفى تصريحات عضو بالبرلمان بإهدار 40 مليون جنيه فى 1.5 مليون فدان

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