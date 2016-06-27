تجديد حبس المتهمين باغتصاب وقتل الطفلة "يارا" بمقابر السويس 45 يوما

قررت النيابة العامة بالسويس تجديد حبس سيد عبدالعليم الصادق 42 عام وزوجته كامليا عثمان عبدالسميع المتهمين بقتل طفلة 10 أعوام بمقابر السويس بعد اغتصابها 45 يوماعلى ذمة التحقيقات.

كان اللواء مجدى عبدالعال، مدير أمن السويس، تلقى بلاغا بعثور المواطنين فى مقابر السويس على طفلة ملقى عليها مياه النار ومصابة بحروق فى معظم أجزاء جسدها، حيث أكدت الطفلة بعد نقلها إلى المستشفى قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة أنها تدعى" يارا " من محافظة القليوبية.

وقال مصدر أمنى، أن رجال البحث الجنائي بالسويس توصلوا فى البداية أن المتهم مقيم فى منطقة حى الكويت بالسويس، ثم قاموا بمراقبة أقرب أصدقائه، وعند التوصل إلى شخصية أقرب صديق للمتهم تم مراقبته، وتم تتبعه خلال سفره للقاهرة، لمقابلة المتهم فى منطقة المرج ثم تم القبض على المتهم.

وأوضح المصدر، أنه فور القبض علي المتهم انهار على الفور، واعترف بارتكاب جريمته، ثم قام بالاعتراف بمكان اختباء زوجته شريكته فى الجريمة، والتى اعترفت هى الأخرى، وتم مطابقة أقوال المتهمين.

وقال المتهم سيد عبدالعليم فى اعترافاته، أن ما حدث هو أننا قمنا بخطف الطفلة يارا من أسرتها منذ 7 شهور بعد أن علمنا أنها تركت منزلها على إثر أنفصال والدها و والدتها، ثم قمنا بالذهاب بها إلى سيدة تعيش فى القاهرة لتعمل لديها خادمة.

وأضاف المتهم سيد، أنه خلال الأيام الماضية اتصلت السيدة، وطلبت منا القدوم لأخذ الطفلة يارا لأنها ستذهب إلى العمرة، ووقتها انتابنا الخوف أن ينكشف أننا قمنا بخطف الفتاة من القليوبية فقررنا قتلها.

وأكد المتهم فى اعترافاته، أننا جئنا إلى مقبرة والدتى فى مقابر السويس الجديدة، وقمت فى البداية باغتصاب الفتاة، وفض بكارتها حتى تظهر الجريمة، أنها اغتصاب، ثم قمت بإلقاء ماء النار عليها وتركناها وهربنا.

مباحث السويس تلقى القبض على المتهم بقتل طفلة بعد اغتصابها بالمقابر

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