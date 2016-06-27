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ارتفاع تاريخي لأسعار الذهب ..بعد الاستفتاء الأخير للبريطانيين للخروج من الاتحاد الأوروبي

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ارتفاع تاريخي لأسعار الذهب ..بعد الاستفتاء الأخير للبريطانيين للخروج من الاتحاد الأوروبي ارتفاع تاريخي لأسعار الذهب ..بعد الاستفتاء الأخير للبريطانيين للخروج من الاتحاد الأوروبي

أكد اليوم  مصدر  بشعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، على ارتفاع سعر جرام الذهب في السوق المصرية،  و أرجع السبب وراء ارتفاع الذهب الى ارتفاع الأمريكي خلال الأيام الماضية.

و أشار المصدر لأحد المواقع المصرية، أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعاً في البورصة العالمية،  وأوضح المصدر أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 355جنيه، أما جرام الذهب عيار  21 سجل410 جنيها، كما قفز سعر الجرام عيار 24 ليصل إلى 466 جنيها، كما بلغ سعر الجنيه الذهب 3280 جنيها.

واكد المصدر على أن الفرصة ما زالت أمام المواطنين، لشراء الذهب، و خاصة أن الذهب سوف يشهد ارتفاعاً خلال الأيام القادمة، و ذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار الذي تخطى حاجز  العشرة جنيهات .

وقال بعض الخبراء  أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تسبب في إضعاف عملة اليورو،  وأدي ذلك الى ارتفاع سعر  الدولار، مما جعل بعض المستثمرين باللجوء إلى شراء الذهب لأنه أكثر أماناً في الوقت الحالي.

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