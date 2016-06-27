سعر الدولار اليوم الإثنين 27 يونيو .. سعر الدولار يرتفع فى السوق السوداء

سعر الدولار اليوم، بدأت اسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء حالة من عدم الإستقرار، حيث بلغت قيمة الصرف متخطية حدود الـ11 جنيه مجدداً وذلك بعد استقرار دام لأكثر من أسبوع، شهدت خلاله الأسعار اليوم الارتفاع بقيمة 5 قروش وذلك بعد ارتفاع نسبة العرض والطلب على تبديل العملات الصعبة وسط إقبال المواطنين وأصحاب الأموال، وذلك في مقابل انخفاض العرض والطلب على الدولار في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم

هذا وكان تجار العملة في الجمهورية توقعوا انخفاض الأسعار داخل السوق السوداء، إلا أن ارتفاع اسعار السلع وزيادة الإستهلاك خلال شهر رمضان الكريم دفع العملة الصعبة الى حالة من الإرتفاع على عكس التوقعات، حيث يطالب المختصين في مجال الإقتصاد البنك المصري الى مزيد من الحلول التى من شأنها عودة الاستقرار الى الأسواق وخلق حالة من الإتزان في الاقتصاد المصري القومي.

كما يواصل ارتفاع سعر الدولار أزمة داخل جمهورية مصر العربية وذلك بإرتفاع اسعار السلع الأساسية في الأسواق، حيث يزداد الطلب على استيراد الاحتياج اليومي للمواطنين من المواد الاساسية والذي يحتاج الى عملة الدولار من أجل اتمام الاستيراد، حيث ترتفع نسبة السلع مقارنة بإرتفاع الدولار.

سعر الدولار اليوم الاثنين 27/6/2016

ارتفع سعر الدولار اليوم الاثنين 27/6/2016 داخل السوق السوداء مقابل الجنيه المصري، حيث بلغت عملة البيع والشراء اليوم قيمة صرف 11.10 للشراء مقابل 11.10 للبيع، بينما استقر في البنوك عند سعر صرف 8.85 للشراء في مقابل 8.88 للبيع.

هذا وبدأ الدولار بالإرتفاع على خلفية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبس الأمر الذي من المحتمل أن يزيد من الفجوة في الأسواق المصرية بعد الطلب المتزايد على تحويل العملات.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads