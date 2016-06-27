أخبار عاجلة

حفيد حسن البنا: «متشدد» طردته فرنسا وترفضه نسويات أوروبا لمعاداته للمثلية -
قصة «مدينة المعجزات» بالإسكندرية: أرض الرخام وتحقيق الأحلام ومدفن القديس مينا -
وزير الزراعة الألماني يصل القاهرة لبحث التعاون مع مصر -
إسماعيل يجتمع بـ3 وزراء لبحث موقف وحدة شهادة النيل الدولية -
بالمخالفة للدستور.. لماذا يخفي البرلمان مضابط 12 جلسة عن أعضائه؟ -
انطلاق النسخة الرابعة من ملتقى صناعة الإبداع -
«المستقلة للنقل العام»: حملة نقابية للمطالبة بإقالة «المراغي» -
فيديو| شاهين: السلفيون «دواعش».. وسيظهرون للعلن وقت غياب القانون -
فيديو| داعية: الأزهر مقصر.. والإرهاب يكفرنا ويستبيح الدماء -
بسبب «تفجيرات الكنائس».. «التعبئة والإحصاء» يؤجل حصر السكان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال

سعر الدولار اليوم الإثنين 27 يونيو .. سعر الدولار يرتفع فى السوق السوداء

Google+ Print
سعر الدولار اليوم الإثنين 27 يونيو .. سعر الدولار يرتفع فى السوق السوداء سعر الدولار اليوم الإثنين 27 يونيو .. سعر الدولار يرتفع فى السوق السوداء

اليوم، بدأت الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء حالة من عدم الإستقرار، حيث بلغت قيمة الصرف متخطية حدود الـ11 جنيه مجدداً وذلك بعد استقرار دام لأكثر من أسبوع، شهدت خلاله الأسعار اليوم الارتفاع بقيمة 5 قروش وذلك بعد ارتفاع نسبة العرض والطلب على تبديل العملات الصعبة وسط إقبال المواطنين وأصحاب الأموال، وذلك في مقابل انخفاض العرض والطلب على الدولار في البنوك المصرية.
سعر الدولار اليوم

هذا وكان تجار العملة في الجمهورية توقعوا انخفاض الأسعار داخل السوق السوداء، إلا أن ارتفاع اسعار السلع وزيادة الإستهلاك خلال شهر رمضان الكريم دفع العملة الصعبة الى حالة من الإرتفاع على عكس التوقعات، حيث يطالب المختصين في مجال الإقتصاد البنك المصري الى مزيد من الحلول التى من شأنها عودة الاستقرار الى الأسواق وخلق حالة من الإتزان في الاقتصاد المصري القومي.

كما يواصل ارتفاع سعر الدولار أزمة داخل جمهورية العربية وذلك بإرتفاع اسعار السلع الأساسية في الأسواق، حيث يزداد الطلب على استيراد الاحتياج اليومي للمواطنين من المواد الاساسية والذي يحتاج الى عملة الدولار من أجل اتمام الاستيراد، حيث ترتفع نسبة السلع مقارنة بإرتفاع الدولار.
سعر الدولار اليوم الاثنين 27/6/2016

ارتفع سعر الدولار اليوم الاثنين 27/6/2016 داخل السوق السوداء مقابل الجنيه المصري، حيث بلغت عملة البيع والشراء اليوم قيمة صرف 11.10 للشراء مقابل 11.10 للبيع، بينما استقر في البنوك عند سعر صرف 8.85 للشراء في مقابل 8.88 للبيع.

هذا وبدأ الدولار بالإرتفاع على خلفية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبس الأمر الذي من المحتمل أن يزيد من الفجوة في الأسواق المصرية بعد الطلب المتزايد على تحويل العملات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
أول بلاغ رسمي ضد رئيس دولة عربية يتهمه بالاشتراك في تفجيري كنيسة طنطا والإسكندرية وبيان هام من الخارجية المصرية

أول بلاغ رسمي ضد رئيس دولة عربية يتهمه بالاشتراك في تفجيري كنيسة طنطا والإسكندرية وبيان هام من الخارجية المصرية

وزير الزراعة الألماني يصل القاهرة لبحث التعاون مع مصر

وزير الزراعة الألماني يصل القاهرة لبحث التعاون مع مصر

ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل

ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل

ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟

ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟