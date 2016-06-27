الجبورى يؤكد ضرورة استكمال الإصلاح واستئناف جلسات البرلمان العراقى

طالب رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبورى بضرورة توحيد الجهود لاستكمال عملية الإصلاح واستئناف جلسات مجلس النواب ليقوم البرلمان بدوره ومهامه التشريعية والرقابية.

وأكد الجبورى، خلال لقائه مساء اليوم الأحد وفدا من الاتحاد الوطنى وكتلة "التغيير" بكردستان العراق برئاسة آلاء طالبانى، أهمية استكمال التصورات والمواقف وجمع الآراء وتقريب وجهات النظر لاستئناف العمل التشريعى بروح جديدة تستوعب كل التوجهات وتعالج مواطن الخلل، وقال: أن أولى المهام التى تنتظرنا الدفع بحركة إنجاز التشريعات إلى الأمام، ومتابعة مراحل مشروع الإصلاح الشامل.

ولفت إلى أهمية اللقاء فى عم الجهود التى تبذلها القواتنا العسكرية والأمنية و"البيشمركة"الكردية فى تحرير المدن التى اغتصبها تنظيم (داعش) الإرهابى والاستعداد لمعركة تير الموصل لإنهاء وجود داعش فى العراق وزوال خطره.

وأشاد رئيس البرلمان بالجهود الكبيرة التى يبذلها اقليم كردستان فى تقديم العون والمساعدة للنازحين ودور المنظمات الإنسانية فيه وتعاطيها الإيجابى مع هذه الأزمة، مشددا على أهمية ايجاد الحلول للقضايا العالقة بين الإقليم فى أربيل وحكومة المركز فى بغداد ومشكلات النازحين والمهجرين بما يسهم فى تحقيق العدالة والمساواة لكل العراقيين.

وكان رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى التقى وفدا من ائتلاف الاتحاد الوطنى وحركة "التغيير" فى كردستان العراق، وبحثا مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والعلاقة بين الحكومة الاتحادية ببغداد وحكومة الإقليم بأربيل.

وأكد الجانبان أهمية تفعيل عمل البرلمان بشقيه التشريعى والرقابى ودعم اصلاحات الحكومة للسير بالعراق إلى الطريق الصحيح، وحل المشكلات العالقة بين بغداد وأربيل وفق القانون والدستور.. وقدم الوفد الكردى مشروع وفق رؤية جديدة للحوار وحل المشكلات.

يذكر أن آلاف المتظاهرين اقتحموا المنطقة الخضراء ومقر البرلمان يوم السبت 30 أبريل، وأحدث متظاهرون، غالبيتهم من التيار الصدرى، تلفيات بمقر مجلس النواب واعتدوا بدنيا ولفظيا على نائب رئيس البرلمان آرام شيخ محمد والنائبة آلاء طالبانى والنائب عمار طعمة وعدد من موظفى المجلس، عقب فشل البرلمان فى عقد جلسة لاستكمال تمرير "حكومة التكنوقراط" برئاسة حيدر العبادى بسبب إصرار كتل سياسية على "المحاصصة" الحزبية ورفض تغيير وزرائها فى الحكومة.. مما تسبب فى تعطيل عمل البرلمان ومغادرة النواب الأكراد إلى السليمانية وأربيل.

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