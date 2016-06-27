لو طفلك يعانى من قصر القامة.. مشروب طبيعى يزيد الطول

قد يعانى بعض الأطفال من قصر القامة فى الصغر، ويرجع ذلك لسوء تغذيتهم وسوء تغذية الأم أثناء الحمل ونقص العناصر، ومن الممكن التغلب على هذه المشكلة بتناول مشروب طبيعى. فى هذا الإطار يقدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" مشروبًا طبيعيًا يساعد على زيادة طول الطفل، ومنحه المكملات الغذائية التى يمكن أن تساعدهم فى زيادة الطول وتقوية العظام والجسم. وحسب التقرير تكون مكونات المشروب الآتى: كوب من الحليب الدافئ - بيضة مسلوقة - ملعقة كبيرة من عسل نحل، فهذا المشروب غنى بالبروتينات والفيتامينات التى يمكن أن تساعد فى نمو أفضل لجسم الطفل. وتتضمن طريقة إعداد هذا المشروب الآتى: إضافة اللبن الدافئ والبيض المسلوق فى الخلاط للحصول على السائل، ويتم جمع السائل فى كوب وإضافة ملعقة كبيرة من العسل إلى هذا الخليط ويقلب جيدًا، كما يجب أن يشرب طفلك من هذا المشروب كل صباح بعد الإفطار للحصول على نتيجة ملحوظة. ويذكر التقرير فائدة مكونات هذا المشروب، فبالنسبة للبن غنى بالكالسيوم ويعمل على تقوية العظام ويسمح لنمو العظام ما يجعل الطفل أطول من الطبيعى، كما أن البيض غنى بالبروتينات التى تعد ضرورية جدًا لتطوير صحة العظام والمفاصل فى نمو الأطفال. جابر نصار: تطوير وحدة الأطفال المبتسرين ب"قصر العينى" بتكلفة 25 مليون جنيهإعلان - Ads إعلان - Ads