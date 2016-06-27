الأرصاد: انخفاض الحرارة 3 درجات اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

أكد وحيد سعودى، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، أن الموجة شديدة الحرارة التى تشهدها البلاد ستخف حدتها اليوم الاثنين، وغدا الثلاثاء، وستشهد البلاد انخفاضاً محدوداً فى درجات الحرارة، بمعدل من درجتين إلى 3 درجات، حيث تصل الحرارة فى القاهرة 36 درجة.

وأشار "سعودى" إلى أنه يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وإن ظل معتدل على السواحل الشمالية على مدار ساعات النهار لطيف على معظم الأنحاء ليلا. وأكد "سعودى" أنه ستقل الرؤية فى الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية اليوم وغدا، موضحاً أنه مع تقدم ساعات النهار ستنشط الرياح على معظم أنحاء الجمهورية، خاصة محافظات جنوب وشمال الصعيد والبحر الأحمر.

وينصح المتحدث باسم هيئة الأرصاد باصطحاب أى غطاء للرأس أثناء التواجد خارج المنازل، خاصة ما بين وقتى الظهيرة والعصر، والابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة.

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء.. وانخفاض 3 درجات الاثنين

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