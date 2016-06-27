لجنة برئاسة إبراهيم محلب لإزالة تعديات "الشخصيات العامة" على نهر النيل

أكد المهندس شحتة إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لتطوير وحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى وبنى سويف، أن لجنة استرداد الأراضى برئاسة المهندس إبراهيم محلب ستتولى تنفيذ "الإزالات الصعبة" للتعديات المقامة على المجارى المائية والتى تتطلب ترتيبات أمنية خاصة .

وأوضح "إبراهيم" فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن المخالفات التى ستتولى اللجنة إزالتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، عبارة عن مخالفات كبيرة يصعب على الوزارة تنفيذه مثل: " الأبراج ومخالفات الشخصيات العامة والنوادى " والتى يصعب إزالتها بالتنسيقات الأمنية المعتادة.

وأشار إبراهيم، إلى أنه تم عقد اجتماع بين وزارة الرى ولجنة استرداد الأراضى للتنسيق لتنفيذ الإزالات، وإزالة التعديات الموجودة على منافع الرى " النيل والترع والمصارف الزراعية" حسب الأولويات والأسبقيات التى حددتها الوزارة، وطلبت اللجنة موافتها بخطة حول التنفيذ.

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