شبح السرطان يقتل قصة حب "حنان وعلاء" داخل أروقة محكمة الأسرة

قصه حب

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ولادة سعيدة ..

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الدموع والصراخ بداخل مستشفى قصر العينى تفزع القلوب بعد أن مات الطفل "يوسف" البالغ من العمر 9 أعوام، ولفظ أنفاسه الأخيرة وهو على سرير المرض يصارع شبح الموت، ويكتب بذلك نهاية لقصة حب والديه الذين لم يتحملا فراقه وأخذ يلوم كلا منهم الآخر، وبدأت الخلافات تدق بابهما وانتهت بوقوفهما أمام محكمة الأسرة بزنانيرى لمواجهة "دعوى خلع".>الطبيب "علاء" الذى كان "أول دفعته" وقع فى حب زميلته "حنان" وقرر الزواج والكفاح سويا ليؤسسا منزلهما طوبة طوبة دون الاستعانه بأحد واستمر 5 سنوات حتى جمعهم منزل واحد لكى يكللا قصة حبهما ويكتبا بذلك نجاحا لمجهودهما الذى حاربهم فيه الجميع تحت مفهوم "العريس الجهاز والشبكة الفخمة والفرح فى فنادق الخمس نجوم".

أراد الله أن يرزق الزوجين بطفلين تؤأم "يوسف ومازن"لكى يهونا عليهما أيام المشقة وتكون لهما مكافأة فكان الطفلان يملأن البيت سعادة وفرحة جعلت الزوجين يتحدوا الجميع ويبدأ كل منهم فى كفاح آخر حتى يضمن الأمان لتلك العائلة الصغيرة حتى أصبح الجميع يحسدهم على هذا المنزل الهادئ السعيد.

شنطه سفر

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عودة

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المرض ..

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ملك الموت ..

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دعوى خلع

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