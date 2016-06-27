حارس عقار يطعن صاحب كوافير بسبب خلافات مالية فى مدينة نصر

شهدت منطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر، مشاجرة بين حارس عقار وصاحب محل كوافير على إثر خلافات بينهما بسبب خلافات بينهما، وهو ما دفع حارس العقار لتسديد طعنة نافذة لصاحب محل الكوافير، ويرقد على إثرها فى حالة حرجة، وتم ضبط المتهم وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

البداية كانت بتلقى المقدم عمرو إبراهيم رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، إخطارا من مستشفى هليوبوليس باستقبالها "عماد ع ط " 35 سنة، صاحب محل كوافير رجالى، ومقيم عزبة الهجانة، والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرها 38823 لسنة 2014م مدينة نصر أول "مشاجرة وضرب"، والمصاب بجرح نافذ بالبطن، ولا يمكن استجوابه.

ومن خلال التحريات تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه و"خليل ا خ" 35 سنة، حارس عقار، بسبب خلافات مالية سابقة بينهما قام على إثرها المتهم بالتعدى بالضرب على المجنى عليه بسلاح أبيض " سكين " محدثا إصابته.

وعلى الفور تمكن رجال مباحث القسم من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأمكن التوصل إلى شاهد رؤية " محمد ع ط" 30 سنة، حلاق، " شقيق المجنى عليه " وتحرر عن ذلك المحضر رقم 28263 لسنة 2016م جنح مدينة نصر أول وتولت النيابة العامة التحقيق.

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