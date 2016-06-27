أخبار عاجلة

حفيد حسن البنا: «متشدد» طردته فرنسا وترفضه نسويات أوروبا لمعاداته للمثلية -
قصة «مدينة المعجزات» بالإسكندرية: أرض الرخام وتحقيق الأحلام ومدفن القديس مينا -
وزير الزراعة الألماني يصل القاهرة لبحث التعاون مع مصر -
إسماعيل يجتمع بـ3 وزراء لبحث موقف وحدة شهادة النيل الدولية -
بالمخالفة للدستور.. لماذا يخفي البرلمان مضابط 12 جلسة عن أعضائه؟ -
انطلاق النسخة الرابعة من ملتقى صناعة الإبداع -
«المستقلة للنقل العام»: حملة نقابية للمطالبة بإقالة «المراغي» -
فيديو| شاهين: السلفيون «دواعش».. وسيظهرون للعلن وقت غياب القانون -
فيديو| داعية: الأزهر مقصر.. والإرهاب يكفرنا ويستبيح الدماء -
بسبب «تفجيرات الكنائس».. «التعبئة والإحصاء» يؤجل حصر السكان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حارس عقار يطعن صاحب كوافير بسبب خلافات مالية فى مدينة نصر

Google+ Print
حارس عقار يطعن صاحب كوافير بسبب خلافات مالية فى مدينة نصر حارس عقار يطعن صاحب كوافير بسبب خلافات مالية فى مدينة نصر
شهدت منطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر، مشاجرة بين حارس عقار وصاحب محل كوافير على إثر خلافات بينهما بسبب خلافات بينهما، وهو ما دفع حارس العقار لتسديد طعنة نافذة لصاحب محل الكوافير، ويرقد على إثرها فى حالة حرجة، وتم ضبط المتهم وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

البداية كانت بتلقى المقدم عمرو إبراهيم رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، إخطارا من مستشفى هليوبوليس باستقبالها "عماد ع ط " 35 سنة، صاحب محل كوافير رجالى، ومقيم عزبة الهجانة، والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرها 38823 لسنة 2014م مدينة نصر أول "مشاجرة وضرب"، والمصاب بجرح نافذ بالبطن، ولا يمكن استجوابه.

ومن خلال التحريات تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه و"خليل ا خ" 35 سنة، حارس عقار، بسبب خلافات مالية سابقة بينهما قام على إثرها المتهم بالتعدى بالضرب على المجنى عليه بسلاح أبيض " سكين " محدثا إصابته.

وعلى الفور تمكن رجال مباحث القسم من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأمكن التوصل إلى شاهد رؤية " محمد ع ط" 30 سنة، حلاق، " شقيق المجنى عليه " وتحرر عن ذلك المحضر رقم 28263 لسنة 2016م جنح مدينة نصر أول وتولت النيابة العامة التحقيق.

القبض على عامل متهم بسرقة هاتف طفل معاق ذهنيا فى التجمع الخامس
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365