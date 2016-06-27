حارس عقار يطعن صاحب كوافير بسبب خلافات مالية فى مدينة نصر

البداية كانت بتلقى المقدم عمرو إبراهيم رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، إخطارا من مستشفى هليوبوليس باستقبالها "عماد ع ط " 35 سنة، صاحب محل كوافير رجالى، ومقيم عزبة الهجانة، والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرها 38823 لسنة 2014م مدينة نصر أول "مشاجرة وضرب"، والمصاب بجرح نافذ بالبطن، ولا يمكن استجوابه.
ومن خلال التحريات تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه و"خليل ا خ" 35 سنة، حارس عقار، بسبب خلافات مالية سابقة بينهما قام على إثرها المتهم بالتعدى بالضرب على المجنى عليه بسلاح أبيض " سكين " محدثا إصابته.
وعلى الفور تمكن رجال مباحث القسم من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأمكن التوصل إلى شاهد رؤية " محمد ع ط" 30 سنة، حلاق، " شقيق المجنى عليه " وتحرر عن ذلك المحضر رقم 28263 لسنة 2016م جنح مدينة نصر أول وتولت النيابة العامة التحقيق.القبض على عامل متهم بسرقة هاتف طفل معاق ذهنيا فى التجمع الخامس
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