لو زهقت من الخروب.. جرب عصير الليمون بالخيار واستمتع بـ5 فوائد صحية رائعة

فوائد عصير الليمون بالخيار

ربما شعرت بالملل من تناول الخروب والكركديه والكثير من المرطبات الأخرى على مدار الأيام الماضية من شهر رمضان الكريم، ولذا فأنت بحاجة حاليًا للتجديد وتجربة عصائر أخرى، ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أحد العصائر اللذيذة، التى تتمتع بقيمة غذائية وفوائد صحية مثيرة وهو عصير الليمون بالخيار.>كشفت التقرير الذى نشر بالموقع الأمريكى "livestrong" عن أن تناول كوب كبير من عصير الليمون بالخيار يمدك بكميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن، وسيجعلك تتمتع بفوائد صحية مثيرة، وتشمل:>1.العصير يحتوى على سعرات حرارية قليلة، لذ يعد الخيار الأمثل للراغبين فى الرشاقة، حيث يحتوى الكوب على 35 سعرًا فقط (كوب إلا ربع من الخيار المقشر، وربع كوب من عصير الليمون).

2.يحتوى عصير الليمون بالخيار على تركيزات عالية من فيتامين ج، وهو يساهم فى تحسين التواصل بين خلايا المخ، وتقوية الأنسجة وتعزيز مناعة الجسم، كما يساهم فى خفض كولسترول الدم.

3.العصير غنى بفيتامين "ك"، وهو ضرورى لتقوية العظام ومنع الإصابة الهشاشة، وكما أنه ينظم تجلط الدم ويساهم فى الوقاية من أمراض القلب.

4.يحتوى على تركيزات جيدة من حمض البانتوثينيك، ويعرف أيضًا باسم فيتامين "ب5"، وهو يساعد خلايا المخ على التواصل معًا، كما يساعد فى تكوين هرمونات الجسم، وتنشيط الأنزيمات المساعدة الضرورية لأيض الخلايا، وتكوين أغشية خلوية صحية.

5.يتمتع الخيار بخواص رائعة فى ترطيب الجسم، حيث يحتوى على 96.5% من تكوينه من المياه، وهو ما سيحميك من العطش أثناء الصيام.



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