تعرف على أعراض السل عند الأطفال

الدرن أو السل من الأمراض المزمنة التى تسببها البكتيريا، وتصيب الرئة غالبًا، وقد تتضرر بعض الأعضاء الأخرى مثل الكلى أو النخاع الشوكى أو المخ، وينتقل المرض من شخص لآخر بفعل الرذاذ المتطاير من فم المريض أو الكحة، ويصيب المريض الخطير ما يزيد على 9.6 مليون شخص على مستوى العالم سنويًا، يموت منهم أكثر من 1.5 مليون، وفقًا لمراكز مكافحة الأمراض الأمريكية CDC.

الأشخاص المعرضون للإصابة بالدرن أو السل.

وكشف التقرير المنشور بالموقع الإلكترونى لجامعة روشستر الأمريكية عن مجموعة من الأشخاص المعرضين للإصابة بمرض الدرن أو السل، وهم:

- الأشخاص الذين يعيشون أو يعملون مع أشخاص آخرين مصابين بالسل.

- الأشخاص الذين لا تسمح لهم ظروفهم بتلقى الرعاية الطبية المناسبة.

- الأشخاص المشردون الذين لا يوجد مأوى لهم.

- كبار السن

- المصابون باضطرابات فى المناعة

- الاشخاص الذين يقطنون فى الدول التى يتوطن بها مرض السل

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>أعراض مرض الدرن أو السل عند الأطفال

وأضاف التقرير أن أعراض مرض الدرن عن الأطفال تشمل: ارتفاع الحرارة، انخفاض الوزن دون سبب واضح، تأخر نمو الجسم، إفراز مفرط للعرق أثناء الليل، الكحة، الشعور بالقشعريرة، تضخم غدد الجسم

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