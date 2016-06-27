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لجنة الأمن القومى بالبرلمان: ثغرات خطيرة بـ"التعليم" وراء تسريب الامتحانات

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لجنة الأمن القومى بالبرلمان: ثغرات خطيرة بـ"التعليم" وراء تسريب الامتحانات لجنة الأمن القومى بالبرلمان: ثغرات خطيرة بـ"التعليم" وراء تسريب الامتحانات
قال النائب يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن وزارة التربية والتعليم بها ثغرات خطيرة ترتب عليها التسريب المستمر لامتحانات الثانوية العامة خلال الفترة الماضية .

وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى للبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن إلغاء امتحانات الثانوية هو السبيل الوحيد لمواجهة هذا التسريب فى الوقت الحالى، على أن يكون هناك حلا عاجلا فى الفترة المقبلة تجاه هذا الأمر.


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