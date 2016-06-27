أخبار عاجلة

حفيد حسن البنا: «متشدد» طردته فرنسا وترفضه نسويات أوروبا لمعاداته للمثلية -
قصة «مدينة المعجزات» بالإسكندرية: أرض الرخام وتحقيق الأحلام ومدفن القديس مينا -
وزير الزراعة الألماني يصل القاهرة لبحث التعاون مع مصر -
إسماعيل يجتمع بـ3 وزراء لبحث موقف وحدة شهادة النيل الدولية -
بالمخالفة للدستور.. لماذا يخفي البرلمان مضابط 12 جلسة عن أعضائه؟ -
انطلاق النسخة الرابعة من ملتقى صناعة الإبداع -
«المستقلة للنقل العام»: حملة نقابية للمطالبة بإقالة «المراغي» -
فيديو| شاهين: السلفيون «دواعش».. وسيظهرون للعلن وقت غياب القانون -
فيديو| داعية: الأزهر مقصر.. والإرهاب يكفرنا ويستبيح الدماء -
بسبب «تفجيرات الكنائس».. «التعبئة والإحصاء» يؤجل حصر السكان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس 5 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات فى كرداسة

Google+ Print
حبس 5 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات فى كرداسة حبس 5 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات فى كرداسة
قررت نيابة كرداسة حبس تشكيل عصابى مكون من 5 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة السيارات بواسطة رش مخدر على قائديها ومساومتهم لإعادتها مقابل حصولهم على فدية بكرداسة، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

ووردت معلومات للرائد محمد الصغير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، تفيد تكوين 5 عاطلين لتشكيل عصابى لسرقة السيارات والحصول على فدية لإعادتها مقابل حصولهم على فدية.

وكشفت التحريات، أن المتهمين يستخدمون عبوات اسبراى مخدر فى تخدير قائدى السيارات، وبإعداد كمين لهم تم القبض عليهم وبحوزة أحدهم عبوة إسبراى مخدر، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب سرقة 5 سيارات، وأرشدوا عن أماكن ارتكابهم لتلك الحوادث وأماكن إخفائهم للمسروقات.

حرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.


>حبس 5 أشخاص صادر ضدهم أحكام قضائية بالجيزة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365