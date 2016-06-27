حبس 5 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات فى كرداسة

قررت نيابة كرداسة حبس تشكيل عصابى مكون من 5 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة السيارات بواسطة رش مخدر على قائديها ومساومتهم لإعادتها مقابل حصولهم على فدية بكرداسة، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

ووردت معلومات للرائد محمد الصغير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، تفيد تكوين 5 عاطلين لتشكيل عصابى لسرقة السيارات والحصول على فدية لإعادتها مقابل حصولهم على فدية.

وكشفت التحريات، أن المتهمين يستخدمون عبوات اسبراى مخدر فى تخدير قائدى السيارات، وبإعداد كمين لهم تم القبض عليهم وبحوزة أحدهم عبوة إسبراى مخدر، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب سرقة 5 سيارات، وأرشدوا عن أماكن ارتكابهم لتلك الحوادث وأماكن إخفائهم للمسروقات.

حرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

حبس 5 أشخاص صادر ضدهم أحكام قضائية بالجيزة

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