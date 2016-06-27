صيانة المبنى القديم لمديرية التعليم بكفر الشيخ وافتتاح مبنى الملحق الجديد

شهد مبنى مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، مساء الأحد، أعمال الصيانة عقب إنشاء وافتتاح مبنى الملحق الجديد لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.

كانت الدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل وزارة التربية والتعليم، أصدرت تعليماتها بصيانة المبنى القديم للمديرية بعد سنوات طوال من الإهمال، ليضاف إلى الإنجاز الكبير ببناء الملحق الجديد للمبنى.

وسيتم نقل مكتب وكيل الوزارة والمدراء العموم وعدد من المكتب للمبنى الجديد خلال الأيام القادمة، مع الإبقاء على عدد من الإدارات التابعة للمديرية بالمبنى القديم.

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