أخبار عاجلة

حفيد حسن البنا: «متشدد» طردته فرنسا وترفضه نسويات أوروبا لمعاداته للمثلية -
قصة «مدينة المعجزات» بالإسكندرية: أرض الرخام وتحقيق الأحلام ومدفن القديس مينا -
وزير الزراعة الألماني يصل القاهرة لبحث التعاون مع مصر -
إسماعيل يجتمع بـ3 وزراء لبحث موقف وحدة شهادة النيل الدولية -
بالمخالفة للدستور.. لماذا يخفي البرلمان مضابط 12 جلسة عن أعضائه؟ -
انطلاق النسخة الرابعة من ملتقى صناعة الإبداع -
«المستقلة للنقل العام»: حملة نقابية للمطالبة بإقالة «المراغي» -
فيديو| شاهين: السلفيون «دواعش».. وسيظهرون للعلن وقت غياب القانون -
فيديو| داعية: الأزهر مقصر.. والإرهاب يكفرنا ويستبيح الدماء -
بسبب «تفجيرات الكنائس».. «التعبئة والإحصاء» يؤجل حصر السكان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

صيانة المبنى القديم لمديرية التعليم بكفر الشيخ وافتتاح مبنى الملحق الجديد

Google+ Print
صيانة المبنى القديم لمديرية التعليم بكفر الشيخ وافتتاح مبنى الملحق الجديد صيانة المبنى القديم لمديرية التعليم بكفر الشيخ وافتتاح مبنى الملحق الجديد
شهد مبنى مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، مساء الأحد، أعمال الصيانة عقب إنشاء وافتتاح مبنى الملحق الجديد لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.

كانت الدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل وزارة التربية والتعليم، أصدرت تعليماتها بصيانة المبنى القديم للمديرية بعد سنوات طوال من الإهمال، ليضاف إلى الإنجاز الكبير ببناء الملحق الجديد للمبنى.

وسيتم نقل مكتب وكيل الوزارة والمدراء العموم وعدد من المكتب للمبنى الجديد خلال الأيام القادمة، مع الإبقاء على عدد من الإدارات التابعة للمديرية بالمبنى القديم.

وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ: "حملة لا للغش" أتت بثمارها وإشادة الوزير بما حققناه شرف لنا.. منى مصطفى: ساهمنا فى تقليل البطالة وبناء شخصية الطفل من خلال ريادة الأعمال
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365