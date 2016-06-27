رئيس ائتلاف دعم مصر: البرلمان سيتخذ موقفا حاسما من ظاهرة تسريب الامتحانات

قال اللواء سعد الجمال رئيس ائتلاف دعم مصر ، إن البرلمان لن يترك ظاهرة تسريب امتحانات الثانوية العامة تمر مرور الكرام ، موضحا أن البرلمان سيتخذ موقفا حاسما من ظاهرة تسريب الامتحانات ، وذلك تجاه تأجيل امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف رئيس ائتلاف دعم مصر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن البرلمان ينتظر الانتهاء من مناقشة الموازنة العامة للدولة ، ثم سيناقش خلال جلسات الأسبوع المقبل ظاهرة تسريب امتحانات الثانوية لوضع حد لهذا الأمر.

سعد الجمال رئيس ائتلاف دعم مصر فى حوار بـ"الجلابية": رفضت منصب زعيم الأغلبية فى برلمان مبارك.. انتخابات أحمد عز كانت مزورة والحزب الوطنى ضمنى دون طلبى.. فتحى سرور مظلوم ولم يكن راضيا عما يحدث بالدولة

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